2. Spieltag : Trotz Werner-Tor in die Krise: Leipziger Fehlstart perfekt

Trotz Werner-Tor in die Krise: Leipziger Fehlstart perfekt

Leipzig Das Comeback von Timo Werner verläuft spektakulär, aber nicht komplett nach dem Geschmack von RB Leipzig. Der Pokalsieger verspielt zweimal eine Führung und muss nun eine Aufholjagd starten.

Timo Werner ist zurück und trifft - doch RB Leipzig rutscht in die Krise. Drei Pflichtspiele in dieser Saison, noch kein Sieg: Das gab es unter Trainer Domenico Tedesco noch nicht.

Das 2:2 (1:1) gegen den 1. FC Köln spiegelte das wider, was sich zuletzt beim 3:5 im Supercup gegen den FC Bayern sowie beim 1:1 gegen den VfB Stuttgart angedeutet hatte: RB hat ein gehöriges Defensiv-Problem. Das ist so groß, dass Club-Chef Oliver Mintzlaff dem Team sogar eine bundesliga-untaugliche Rest-Verteidigung vor allem in der ersten Halbzeit attestierte.