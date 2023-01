FC Bayern : Trotz Sommer - Nagelsmann erwartet Neuer stark zurück

München Yann Sommer soll den lange verletzten Manuel Neuer beim FC Bayern ersetzen. Trainer Julian Nagelsmann ist von einer Rückkehr Neuers in „großer Qualität“ überzeugt.

ℹ Yann #Sommer nahm heute nicht am Mannschaftstraining der Fohlen teil. Die Verhandlungen über einen Transfer des 34-jährigen Torhüters befinden sich in der finalen Phase. Alle Infos zum Trainingsstart in die Woche 👇

„Wir haben mit Manu einen herausragenden Torwart, der im Sommer hoffentlich gesund zurückkommt, wenn die Verletzung gut verheilt, wovon ich ausgehe. Ein Knochenbruch ist generell etwas, was sehr gut verheilt und was man danach sehr gut belasten kann“, sagte der Trainer des FC Bayern München vor dem Wiederbeginn der Fußball-Bundesliga am Freitag (20.30 Uhr/Sat.1 und DAZN) bei RB Leipzig.

Sommer vor Wechsel nach München

Laut Medienberichten haben sich der deutsche Fußball-Rekordmeister aus München und Borussia Mönchengladbach auf einen Transfer des 34-Jährigen geeinigt. Der Schweizer WM-Keeper soll bei den Münchnern einen Vertrag bis zum 30. Juni 2025 unterschreiben. Die Borussia soll für Sommer, dessen Vertrag in Mönchengladbach nur noch bis Ende Juni datiert war, demnach eine üppige Ablösesumme von acht Millionen Euro plus Bonuszahlung einstreichen. Neuers Vertrag endet am 30. Juni 2024, in der kommenden Saison wären die beiden Routiniers Konkurrenten um den Platz im Bayern-Tor.