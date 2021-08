Bundesliga : Trotz Rückstands: Malen winkt BVB-Debüt gegen Frankfurt

Dortmund Trotz Rückstands in diversen Punkten könnte Borussia Dortmunds 30-Millionen-Zugang Donyell Malen schon am Samstag beim Liga-Auftakt gegen Eintracht Frankfurt (18.30 Uhr/Sky) sein Startelf-Debüt für den BVB geben.

„Donny muss sich noch an ein paar Dinge gewöhnen, das ist normal“, sagte der neue BVB-Trainer Marco Rose: „Er muss physisch noch was draufpacken und sich an unsere Spielweise gewöhnen. Im Bereich Arbeit gegen den Ball hat er sicher noch Nachholbedarf. Trotzdem: So groß ist der Kader im Moment nicht. Deshalb haben wir Donny immer auf dem Schirm für Samstag.“ Man habe zudem, so Rose, in der Vorbereitung bereits „seine außergewöhnlichen fußballerischen Möglichkeiten“ erkennen können.