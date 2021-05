Bundesliga-Freitagsspiel : Trotz Niederlage: Augsburg-Profis loben Weinzierl

Stuttgart Der Auftakt mit dem FC Augsburg ist Trainer Weinzierl zwar missglückt. Dennoch bekommt der Rückkehrer nach dem 1:2 in Stuttgart Lob von seinen Spielern.

Doch die Leistung seiner Mannschaft lässt den 46-Jährigen hoffen. Einsatzbereitschaft, Wille, Mut - fast alles lief beim Debüt des neuen Alten in die von ihm gewünschte Richtung, nur die Tore machten die bayerischen Schwaben nicht. Während die Augsburger im Kampf um den Verbleib in der Fußball-Bundesliga damit vor dem Saisonendspurt immer stärker unter Druck geraten, ist der VfB erleichtert.

COMEBACK: Was Augsburg vor dem Abstiegskrimi gegen Werder Bremen am nächsten Samstag Mut machen dürfte, ist der Treffer von Florian Niederlechner (59.). Unter Herrlich war der Angreifer nur noch Ergänzungsspieler, in Stuttgart traf der einstige Torjäger erstmals seit Ende Februar. „Das war keine leichte Zeit für mich in den letzten Wochen, ich hab's auch nullkommanull verstanden“, sagte Niederlechner bei DAZN über die Zeit mit Herrlich. „Markus Weinzierl ist gekommen, hat mir gleich im ersten Training das Vertrauen ausgesprochen, hat mich starkgeredet.“