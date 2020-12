Corona-Krise : Trotz Lockdown kein Bundesliga-Abbruch

Berlin Der Profi-Sport darf auch im Lockdown weitermachen.

Für das Infektionsgeschehen in Deutschland insgesamt sei es nicht die Frage, ob und in welchen Stadien am Wochenende ohne Zuschauer gespielt werde, sagte Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) in der Bundespressekonferenz in Berlin. Auch Corona-Tests seien nicht das Problem, die Verfügbarkeit von Schnelltests sei „sehr, sehr hoch“ und auch PCR-Tests seien vorhanden.