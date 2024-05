Borussia Mönchengladbach Trotz Elfmetertors: Seoane rüffelt Neuhaus

Die Beziehung zwischen Neuhaus und dem Gladbacher Trainer ist zuletzt deutlich abgekühlt. In den vergangenen drei Partien war der Mittelfeldspieler - obwohl im Kader - gar nicht zum Einsatz gekommen. In Bremen wurde er erst nach dem 1:2 in der 70. Minute eingewechselt. Zuletzt hatte es deshalb Spekulationen über einen Wechsel von Neuhaus im Sommer gegeben, obwohl der Offensivspieler noch einen Vertrag bis Sommer 2027 am Niederrhein besitzt.