Bundesliga Trotz Dämpfer: Tuchel für Lazio-Rückspiel zuversichtlich

Der Dämpfer von Freiburg trübt die Zuversicht von Trainer Thomas Tuchel vor dem nächsten Champions-League-Hit des FC Bayern München nach eigener Aussage wenig. „Dieses Auf und Ab begleitet uns sehr lange“, sagte der Coach nach dem 2:2 beim SC Freiburg in der Fußball-Bundesliga am Freitag. Deshalb sei es auch „nicht ausgeschlossen“, dass die Münchner im Achtelfinal-Rückspiel der Königsklasse gegen Lazio Rom am Dienstag „eine Topleistung abliefern über 90 Minuten“. Die werde es nach dem 0:1 im Hinspiel gegen die Italiener auf jeden Fall brauchen, so Tuchel.