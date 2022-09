Bundesliga : Trotz Ausbootung: Kruse trainiert mit Wolfsburger Team

Wolfsburg Max Kruse hat vier Tage nach seiner sportlichen Ausbootung beim VfL Wolfsburg wieder am Mannschaftstraining des Fußball-Bundesligisten teilgenommen.

Der 34-Jährige absolvierte zumindest die meiste Zeit zusammen mit den anderen VfL-Profis die erste Trainingseinheit nach dem 1:0-Sieg bei Eintracht Frankfurt. Nur bei einer Spielform war er nicht dabei und half stattdessen als einziger Feldspieler beim Torwarttraining mit. Nach Angaben des Clubs wird Kruse am Dienstag auch an einem sozialen Projekt des VfL teilnehmen. Die Spielerinnen und Spieler besuchen dazu jedes Jahr an einem Tag verschiedenen Aktionen in der Region.