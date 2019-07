Bundesliga-Vorbereitung : Trotz 3:0-Führung - Leverkusen verliert auch zweiten Test

Leverkusen Fußball-Bundesligist Bayer Leverkusen hat in der Vorbereitung auf die neue Saison zwei Testspiele absolviert und beide verloren.

Nationalspieler Kai Havertz hatte den Champions-League-Teilnehmer gegen Sittard erstmals als Kapitän auf den Platz geführt. Der 20-Jährige war erst am Montag verspätet ins Training eingestiegen und kam 60 Minuten zum Einsatz. Am Montag reist die Werkself ins Trainingslager nach Zell am See.