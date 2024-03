27. Spieltag Trotz 0:1 bis zur 88. Minute: Leverkusen schlägt Hoffenheim

Ihre Mannschaft hatte es aber wieder mit einem sehr kompakten und disziplinierten Gegner zu tun. Die Hoffenheimer liefen die Räume geschickt zu, und so entwickelte sich das Bild, das es zuletzt sehr häufig in der BayArena zu sehen gab: Das Geschehen spielte sich fast ausschließlich in den letzten 30 Metern vor dem Tor der Gäste ab. Bayer spielte geduldig, agierte aber oft ideenlos. Egal, ob mit Seitenverlagerungen oder dem Trickreichtum von Florian Wirtz, zunächst gab es kein Durchkommen. In der ersten halben Stunde gab es somit auch nur eine nennenswerte Torchance, als Wirtz aus 18 Metern knapp vorbeischoss (18.).