16. Spieltag : Trostlose Nullnummer: Gisdol und Labbadia weiter unter Druck

Köln Trostlose Nullnummer statt Befreiungsschlag: Der 1. FC Köln und Hertha BSC haben im direkten Duell den auch für ihre Trainer wichtigen Sieg verpasst.

Für beide war es erst der Start in die Wochen der Wahrheit, denn auch bei den kommenden Aufgaben warten direkte Konkurrenten: Köln spielt nacheinander auf Schalke, in Hoffenheim und gegen Bielefeld, die Hertha empfängt in der Englischen Woche Hoffenheim und Bremen.

Beide Teams zeigten sich durchaus gewillt, ein Zeichen zu setzen. Spielerisch war die Partie jedoch schwere Kost, auch von den deutlich höher veranlagten Gästen. Zur Pause zeigte die Bilanz beachtliche 6:5 Torschüsse, doch nur die wenigsten waren erwähnenswert. Die Hertha hatte noch die besseren Gelegenheiten. Krzystof Piatek scheiterte aber an Timo Horn (13.), Peter Pekarik zielte zu hoch (14.), Lucas Tousart schoss dem am Boden liegenden Pekarik in den Rücken (33.). Die Kölner versuchten es häufiger als in den letzten Wochen über Außen, die zahlreichen Flanken fanden ohne Stoßstürmer aber selten Abnehmer. Die beste Chance hatte der später verletzt ausgewechselte Kapitän Jonas Hector mit einem Schuss ans Außennetz (45.+1).