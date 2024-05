Bundesliga Trimmel mit kritischem Saisonfazit - Grüße an Urs Fischer

Dass sich Union am letzten Spieltag auf seine Tugenden besann und laut Trimmel wieder „union-like“ spielte, lag nach Meinung des 37-Jährigen nicht nur an einer Leistungssteigerung der Mannschaft. „Mitte der Saison haben wir, glaube ich, zwölf Spiele in Folge verloren. Die letzten Wochen waren auch nicht gut. Dass wir es trotzdem geschafft haben, das geht in dem Verein nur mit so einer Fanszene“, lobte der Außenverteidiger die Unterstützung der eigenen Anhänger.