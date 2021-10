Bundesliga : Treffsicher: Mainzer Burkardt ist ein Kandidat für Flick

Bielefeld Der Hype um seine Person lässt Jonathan Burkardt kalt. Dabei sagen Experten, der 21 Jahre alte Angreifer des Fußball-Bundesligisten Mainz 05 könne einer der nächsten Debütanten in der Nationalmannschaft werden, wo treffsichere Stürmer doch eher rar sind.

Schon wenn Bundestrainer Hansi Flick am Freitag die Nominierung für die WM-Qualifikationsspiele gegen Liechtenstein (11. November, 20.45 Uhr/RTL) in Wolfsburg und in Armenien (14. November, 18 Uhr/RTL) vornimmt, könnte Burkardts Name fallen.