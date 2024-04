Bundesliga Treffen mit Barça: Olmo-Transfer wird offenbar konkreter

Der 25-Jährige hatte seinen Vertrag in Leipzig zwar erst im vergangenen Juni bis 2027 verlängert, ließ sich aber eine Ausstiegsklausel zusichern. Demnach kann der spanische Nationalspieler Leipzig für 60 Millionen Euro in Richtung Barcelona verlassen. Die Ablöse scheint für das finanziell angeschlagene Barça allerdings ein Problem zu sein. Laut des Berichts hofft der Club darauf, die Summe an Leipzig in Raten zahlen zu können.