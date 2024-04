29. Spieltag Traumtor Guerreiro: Getrübter Bayern-Jubel vor Arsenal

Am Tag vor der wahrscheinlichen Leverkusener Titel-Party ließ der auf sieben Positionen veränderte Rekordmeister um den glücklosen Harry Kane am Samstag in der ersten Hälfte gute Chancen aus. Zweimal klatschte der Ball ans Aluminium. Nach dem Seitenwechsel ließ Guerreiro dem sicheren FC-Rückhalt Marvin Schwäbe mit seinem platzierten 16-Meter-Schuss keine Abwehrchance (65. Minute). Nach zuletzt zwei Niederlagen gegen Borussia Dortmund und den 1. FC Heidenheim jubelten die Münchner dank ihm und dem über weite Strecken unglücklich agierenden Thomas Müller (90.+3) vor 75.000 Zuschauern mal wieder in der Bundesliga.