Fußball-Bundesliga Traumstart für Schuster: Freiburg düpiert Vizemeister VfB

Julian Schuster hat seine Bundesliga-Premiere als Cheftrainer des SC Freiburg gewonnen und Vizemeister VfB Stuttgart am ersten Spieltag einen gehörigen Dämpfer verpasst. Die Badener gewannen das Landesduell mit den Schwaben trotz eines frühen Rückstands mit 3:1 (1:1). Außenverteidiger Lukas Kübler avancierte mit seinen Toren in der 27. und 61. Minute zum Matchwinner für den SC. Zudem traf Ritsu Doan (54.) für Freiburg. Ermedin Demirovic hatte den in Summe enttäuschenden VfB vor 34.700 Zuschauern in der zweiten Minute in Führung gebracht.