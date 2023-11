11. Spieltag Traum-Comeback: Guirassy bleibt für den VfB unersetzlich

Den dritten Elfmeter in Serie verschossen die Schwaben gegen den BVB. Gegen Hoffenheim (2:3) hatte Deniz Undav den Ball nicht im Tor untergebracht, in Heidenheim (0:2) war es Silas. Nun scheiterte Chris Führich in der 11. Minute an Gregor Kobel. Dortmunds Keeper, der in vielen Situationen glänzend parierte, verursachte später auch noch einen zweiten Strafstoß. Und Guirassy kannte keine Gnade.