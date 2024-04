Bundesliga Trauer und Jubel: Turbulenter Eintracht-Abend für „Holz“

Dazwischen: Brisante Worte, die nach einem wegweisenden Sieg für Europa durchaus wie Kritik an Mannschaft und Trainer Dino Toppmöller verstanden werden konnten. „Ich will sagen, man sieht, wie leicht es ist, dieses Stadion zu erwecken. Mit Zug zum Tor, mit Zweikämpfen, mit Leidenschaft. Das ist nicht schwer, dass dieses Stadion aus dem Sattel kommt. Und das muss uns mal von Anfang an gelingen und nicht erst in einer zweiten Hälfte“, monierte der 52 Jahre alte Hellmann. Zuvor war Frankfurt in vier Partien sieglos und in den vergangenen Heimspielen auch erstaunlich harmlos geblieben.