Wegen Corona-Krise : Trapp muss Hochzeit mit Model Goulart verschieben

Frankfurt/Main Nationaltorhüter Kevin Trapp von Eintracht Frankfurt muss wegen der Corona-Krise seine Hochzeit mit dem brasilianischen Model Izabel Goulart verschieben.

Das Paar habe durch die Fernbeziehung gerade ohnehin die schwierigste Phase, was die Distanz angehe. Seine Verlobte wohnt in Paris, Trapp spielte von 2015 bis 2019 beim französischen Topclub Saint-Germain.

„Durch ihre Arbeit hatten wir uns auch vorher schon drei Wochen nicht gesehen. Wir sind zwar die Distanz gewohnt, aber im Moment haben wir keine Möglichkeit uns zu sehen“, sagte Trapp. Deshalb nutze man Facetime, um in Kontakt zu bleiben.