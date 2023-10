Bundeliga Trapp kommt mit Rückenproblemen vom DFB-Team zurück

Frankfurt/Main · Bei den beiden Länderspielen in den USA spielte Kevin Trapp nicht. Weil er angeschlagen zurückgekehrt ist, ist dieses Szenario auch am Wochenende in der Liga möglich.

19.10.2023, 14:18 Uhr

Kehrte angeschlagen von der Nationalmannschaft zurück: Eintracht-Keeper Kevin Trapp. Foto: Federico Gambarini/dpa

Nationaltorhüter Kevin Trapp ist angeschlagen von der USA-Reise des DFB-Teams zu Eintracht Frankfurt zurückgekehrt. „Bis auf Trappo, der ein bisschen Rückenschmerzen hat, sind alle gesund zurückgekommen. Da müssen wir von Tag zu Tag schauen“, sagte Eintracht-Coach Dino Toppmöller mit Blick auf das Bundesliga-Spiel bei der TSG 1899 Hoffenheim an diesem Samstag (15.30 Uhr/Sky). Trapps Einsatz ist fraglich. „Es wäre nicht seriös, wenn ich jetzt sage, er spielt auf jeden Fall. Genauso wenig wäre es seriös, wenn ich sage, er fällt aus.“ Länger verzichten muss Toppmöller auf seinen Kapitän Sebastian Rode, dessen Wadenprobleme hartnäckiger sind als zunächst gedacht. „Bei Seppl haben wir die Info bekommen, dass er noch einen Tick länger ausfallen wird. Es gab einen kleinen Rückschlag in der Wadenproblematik. Da müssen wir uns noch drei bis vier Wochen gedulden“, sagte Toppmöller. Der Einsatz von Mario Götze entscheidet sich wohl erst kurzfristig. Seine Frau ist hochschwanger. © dpa-infocom, dpa:231019-99-624384/2

(dpa)