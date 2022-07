FC Bayern München : Transfersommer ohne „Jagdfieber“: Viel Lob für Salihamidzic

Washington Vom Aufsichtsrat erhält Hasan Salihamidzic für den noch laufenden Transfersommer schon mal die „Bestnote“. Nach viel Kritik präsentiert Bayerns Sportvorstand Toptransfers und nimmt viel Geld für Reservisten ein.

Salihamidzic treibt in München die nächsten Personalien voran. Die Transfers von Konrad Laimer (25) von RB Leipzig und Mathys Tel (17) von Stade Rennes sind zwei weitere Projekte, die er realisieren möchte. Aber schon jetzt gab's von Aufsichtsratschef und Präsident Herbert Hainer die „Bestnote“ für die Arbeit von Salihamidzic im noch über fünf Wochen offenen Transferfenster. Hainer und Co. reisten derweil am Freitag von Washington zur zweiten und letzten Etappe der US-Tour nach Green Bay weiter. Dort steht das abschließende Testspiel gegen den englischen Meister Manchester City mit Ex-Bayern-Trainer Pep Guardiola an.