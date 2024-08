Fußball-Bundesliga Transfers von de Ligt und Mazraoui in „finalen Zügen“

Matthijs de Ligt (25) und Noussair Mazraoui (26) stehen kurz vor dem Abschied beim FC Bayern. Das Verteidiger-Duo soll zu Manchester United in die englische Premier League wechseln. „Es ist in den finalen Zügen, ich kann aber aktuell nichts Neues dazu sagen. Wir gehen mal davon aus, dass es über die Bühne gehen wird“, sagte der Münchner Sportdirektor Christoph Freund nach dem 3:0 (1:0) des FC Bayern im letzten Testspiel vor dem Pflichtspielstart gegen die WSG Tirol in Unterhaching.