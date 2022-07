Bundesliga : Transfer-Debatte um de Ligt - Salihamidzic hält sich bedeckt

Der niederländische Nationalspieler Matthijs de Ligt will angeblich wechseln. Foto: Robert Michael/dpa-Zentralbild/dpa/Archivbild

Turin In die Transfer-Debatte um den vom FC Bayern umworbenen Matthijs de Ligt könnte Bewegung kommen.

Übereinstimmenden Medienberichten zufolge ist Sportvorstand Hasan Salihamidzic am Montag in Turin zu Verhandlungen wegen des Abwehrspielers eingetroffen. Der „Bild“ zufolge stehen Gespräche mit Juve-Sportdirektor Federico Cherubini an.