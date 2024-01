Bundesliga Trainingslager: Wie die Bayern den Titelangriff vorbereiten

Wer sich dem FC Bayern München in diesen Tagen nähern will, fährt an Luxus und Rasen vorbei. An den Straßenrändern sammeln sich prächtige Villen, und zwischen, hinter oder vor diesen Häusern schlängeln sich die Golfplätze. „Die besten Europas“, wie es auf einem Schild mitten in der portugiesischen Ferienanlage Quinta do Lago westlich von Faro heißt. Nicht weit hinter dem Schild kommt man zu einem Trainingskomplex, der Bus des Fußball-Rekordmeisters steht direkt davor.