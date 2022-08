Bundesliga-Partie in Bochum : Training statt Familie: Leitsch gelingt Rückkehr trotzdem

Bundesliga-Partie in Bochum

Mainz-Innenverteidiger Maxim Leitsch hat den Ball im Dribbling am Fuß. Foto: Tim Rehbein/dpa

Bochum Viel Zeit für die Familie blieb Maxim Leitsch nach seinem Auftritt an alter Wirkungsstätte nicht.

Der gebürtige Essener, der seit seiner Jugend für Bochum gespielt hatte, war erst vor dieser Saison vom VfL zu den Rheinhessen gewechselt. Ausgerechnet in der ersten Bundesligapartie für den neuen Club ging es gegen die alten Teamkollegen.

In einer kritischen Szene stand der 24-Jährige im Mittelpunkt. Leitsch war der Ball nach einem Kopfball von Simon Zoller an die Hand gesprungen. Schiedsrichter Felix Zwayer entschied sich nach Ansicht der TV-Bilder gegen einen Strafstoß. „Ich habe es so wahrgenommen, dass ich den Ball gegen die Brust bekommen habe und dann gegen die Hand“, kommentierte Leitsch die Szene.