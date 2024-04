29. Spieltag Trainerwechsel in Bochum ohne große Wirkung

Es passte zur Pechsträhne der Bochumer in den vergangenen Wochen, dass durch ein Eigentor von Schotterbeck die nächste Niederlage besiegelt schien und es am Ende nicht einmal zu einem Punktgewinn reichen könnte. Doch dieses Szenario wendete Schlotterbeck in letzter Minute ab, als er eine Ecke von Stöger per Kopf ins Netz beförderte.