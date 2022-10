Bundesliga : Trainersuche auf Schalke: Wer folgt auf Kramer?

Gelsenkirchen Der FC Schalke 04 sucht den siebten Trainer binnen zwei Jahren. Für die Nachfolge des beurlaubten Frank Kramer gibt es einen Favoriten.

Nach der Beurlaubung von Kramer am Mittwoch verlegte der Bundesliga-Vorletzte das nicht-öffentliche Training am Donnerstag vom Vormittag auf den Nachmittag. Am Sonntag muss Schalke nach der heftigen Pokal-Schlappe bei der TSG Hoffenheim am Dienstag (1:5) und fünf Pflichtspiel-Pleiten in Serie bei Hertha BSC antreten. Wahrscheinlich steht dann schon der neue Coach in der Verantwortung.