Bundesliga : Trainer Weinzierl hört beim FC Augsburg auf

Augsburg Das ging schnell. Trainer Markus Weinzierl verkündet seinen Abschied vom FC Augsburg. Manager Stefan Reuter bekommt von ihm eine verbale Ohrfeige verpasst.

Reuter nicht eingeweiht

Manager Stefan Reuter sei in seine Entscheidung nicht eingeweiht gewesen, sagte der frühere Schalker Trainer weiter und ließ deutliche Risse in der Beziehung erkennen. „Das war nicht so geplant“, sagte Weinzierl. „Mir tut das Herz auch weh.“ Er hätte gerne lange in Augsburg bleiben wollen.