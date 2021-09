VfL Wolfsburg : Trainer van Bommel will VfL als Spitzenmannschaft etablieren

Will den VfL Wolfsburg in der Spitze etablieren: Trainer Mark van Bommel. Foto: Uwe Anspach/dpa

Mainz Trainer Mark van Bommel will den VfL Wolfsburg mittelfristig als Spitzenmannschaft in der Fußball-Bundesliga etablieren.

In der laufenden Saison peilt der neue Wolfsburger Coach mit dem Champions-League-Starter einmal mehr die Europacup-Plätze an. „Wir versuchen, oben mitzuspielen um die europäischen Plätze“, sagte van Bommel. Sein Team hatte zuvor mit dem 1:3 bei der TSG 1899 Hoffenheim nach vier Siegen und einem Remis die erste Saisonniederlage in der Bundesliga erlitten. „Man muss realistisch sein. Wir gewinnen viermal in Folge. Das ist nicht normal. Sicherlich nicht in der Bundesliga“, sagte der 44-Jährige. Man sehe, dass jeder jeden schlagen könne. „Das ist nicht so einfach, viermal hintereinander zu gewinnen.“