Bundesliga Trainer Streich hofft auf Freiburger Winter-Transfers

Trainer Christian Streich drängt angesichts der Personalsorgen des SC Freiburg auf die eine oder andere Verstärkung in der laufenden Transferperiode. „Ich hoffe, dass bald etwas passiert. Es ist zu dünn, die Trainingsgruppe ist zu klein“, sagte der Coach des badischen Fußball-Bundesligisten, der am Donnerstag vor der stattlichen Kulisse von rund 1000 Zuschauern sein erstes öffentliches Training in diesem Jahr absolvierte.