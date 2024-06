Bundesliga Trainer Rose verlängert bei RB Leipzig nur um ein Jahr

Der 47 Jahre alte Rose war vor Wochen mit der AC Mailand in Verbindung gebracht worden. Kommentieren wollte er es nicht. Doch er fühle sich „sehr wohl und, wenn es die andere Seite will, bin ich gern noch nächstes Jahr hier“. Der gebürtige Leipziger forderte zugleich Klarheit bei den Personalplanungen. Einen erneuten XXL-Umbruch wie vor der abgelaufenen Saison mit vier Leistungsträgern wollte er unbedingt vermeiden. Für das, was Leipzig nun noch fehle, „brauchst du Kontinuität“, sagte Rose vor einigen Wochen. Rose kam im September 2022 als Nachfolger von Domenico Tedesco nach Leipzig und gewann in seiner ersten Saison den DFB-Pokal.