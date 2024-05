Bundesliga Trainer mit Pep-DNA: Bayerns mutiger Plan mit Kompany

Drucksituation und Erwartungshaltung für den Nachfolger des nach nur 14 Monaten abgelösten Thomas Tuchel könnten also kaum größer sein - freilich auch für Eberl und Co. Nach seriösen Quellen aus England und Belgien soll es schon eine „mündliche Einigung“ der Bayern mit Kompany geben, dem noch jungen, unerfahrenen Trainer mit der Pep-Guardiola-DNA. Deutsche Medien zogen am Donnerstag mit ähnlichen Informationen nach, während die Münchner Entscheider schwiegen. An der Säbener Straße wurde lediglich verkündet, dass die Partnerschaft mit der „Paulaner Brauerei“ langfristig verlängert wurde.