RB Leipzig : Trainer Marsch favorisiert „totale Spielkontrolle“

Leipzig RB Leipzigs neuer Trainer Jesse Marsch favorisiert mit seinem Team die „totale Spielkontrolle“.

Der Nachfolger von Julian Nagelsmann will beim sächsischen Fußball-Bundesligisten Ralf Rangnicks Philosophie und die Weiterentwicklung unter Nagelsmann vereinen. „Ich will die besten Dinge aus den letzten zwei Jahre benutzen, aber wir bleiben auch bei unserer Philosophie im Fußball von vor drei Jahren oder wie zuletzt in Salzburg. Es ist ganz wichtig, gut mit dem Ball zu sein. Gegner und Spiel total zu kontrollieren. Das ist unser Ziel, es ist nicht immer möglich, aber es ist unser Ziel“, sagte der US-Amerikaner Jesse Marsch auf der Pressekonferenz vor dem Trainingsauftakt in Leipzig.