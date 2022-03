Bundesliga : Trainer Hütter fehlt Gladbach auch in Bochum

Trainer Hütter fehlt Gladbach auch in Bochum

Mönchengladbach Borussia Mönchengladbach muss auch im kommenden Bundesligaspiel gegen den VfL Bochum auf Trainer Adi Hütter verzichten.

Der 52-Jährige kann den Tabellen-13. wegen seiner Corona-Infektion und einer Kehlkopfentzündung auch an diesem Freitag nicht an der Seitenlinie betreuen, teilte die Borussia mit. Hütter wird wie schon beim 2:0-Sieg gegen Hertha BSC am vergangenen Samstag durch Co-Trainer Christian Peintinger ersetzt. Verzichten müssen die Gladbacher auch auf Innenverteidiger Nico Elvedi, der nach einem positiven Corona-Schnelltest auch ein positives PCR-Testergebnis erhalten hat.