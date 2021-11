Bundesliga : Trainer Hoeneß: Alle Hoffenheimer Spieler geimpft

Zuzenhausen Die Fußballprofis bei der TSG 1899 Hoffenheim sind nach Angaben von Trainer Sebastian Hoeneß durchgehend gegen das Coronavirus geimpft.

Er selbst sei ebenfalls geimpft, betonte Hoeneß. Auch deshalb habe er keine Bedenken, dass er sich bei seinem Trainerkollegen Jesse Marsch am vergangenen Spieltag beim 2:0 gegen RB Leipzig angesteckt haben könne. Der Leipziger Chefcoach war diese Woche positiv getestet worden. „Ich habe in dem Fall mit ihm nicht lange und nicht in naher Distanz gesprochen“, sagte Hoeneß vor der Partie der Kraichgauer am Samstag (15.30 Uhr/Sky) bei der SpVgg Greuther Fürth.

Da in Fürth wie auch ab dem kommenden Heimspiel der TSG am 4. Dezember gegen Eintracht Frankfurt die 2G-plus-Regel gilt, wonach Geimpfte oder Genesene zusätzlich einen negativen Testnachweis erbringen müssen, hat Hoffenheim seinen Fans ein Angebot gemacht: Die Anhänger, die nach Fürth fahren, können sich am Samstag von 9 bis 11 Uhr kostenlos an der PreZero Arena in Sinsheim testen lassen.