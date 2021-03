FC Schalke 04 : Trainer Grammozis: Zuerst die „harte Arbeit“

Gelsenkirchen Der neue Trainer Dimitrios Grammozis will den FC Schalke 04 „zuerst über harte Arbeit“ definieren.

Nach dem 0:0 gegen den FSV Mainz 05 am vergangenen Freitag beträgt der Rückstand des Tabellenletzten auf den Relegationsplatz 16 neun Punkte. Der Abstieg scheint kaum noch abzuwenden. „Wir sind hier angetreten, um mit den Jungs etwas zu bewegen, und die haben Lust darauf und geben Gas - am Ende werden wir dann schauen, wo wir landen“, sagte Grammozis, der als bereits fünfter Trainer in dieser Saison an der Schalker Seitenlinie steht.