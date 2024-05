Relegation Trainer Butscher: Nicht darüber sprechen, sondern machen

Trainer Heiko Butscher vom VfL Bochum appelliert vor dem Relegations-Rückspiel bei Fortuna Düsseldorf an den Charakter seiner Spieler. „Das ist jetzt eine Haltungsfrage und es muss was aus der Mannschaft kommen“, sagte der Coach des stark vom Abstieg bedrohten Fußball-Bundesligisten vor dem Spiel am Montagabend (20.30 Uhr/Sky und Sat.1) in Düsseldorf.