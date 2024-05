Bundesliga Tränen in Freiburg - Emotionaler Abschied für Streich

„Man kann es nicht genug wertschätzen, was er für diesen Verein geleistet hat“, sagte Freiburgs Kapitän Christian Günter. Sympathien in ganz Deutschland gewann der Coach auch, weil er klare Kante in politischen und gesellschaftlichen Themen zeigte und Fehlentwicklungen anprangerte. Am Samstag weinte ein Flitzer in Streichs Armen. Auch die Heidenheimer feierten den gegnerischen Coach. „Loyalität und Ehrlichkeit, leider eine Seltenheit. Mach's gut Christian Streich“, stand auf ihrem Banner.