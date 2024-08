Fußball-Bundesliga Torwart Timo Horn verstärkt den VfL Bochum

Torwart Timo Horn kehrt in die Fußball-Bundesliga zurück. Nachdem sein Vertrag beim österreichischen Serienmeister FC Red Bull Salzburg nicht verlängert wurde, wechselt der 31-Jährige zum VfL Bochum. Horn unterschrieb beim Revierclub einen Vertrag bis zum 30. Juni 2026. Der gebürtige Kölner hatte in seiner Karriere insgesamt 21 Jahre für den 1. FC Köln gespielt. In der Bundesliga stand er bislang 201 Mal zwischen den Pfosten.