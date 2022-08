Bundesliga : Torwart Jarstein und Hertha vor der Trennung

Mönchengladbach Der suspendierte Torhüter Rune Jarstein hat bei Fußball-Bundesligist Hertha BSC keine Zukunft mehr.

„Wir haben jetzt ein bisschen Ruhe einkehren lassen, wir unterhalten uns wie vernünftige Menschen und wollen versuchen, dass es am Ende sauber auseinander geht“, ergänzte Bobic, der aber auch betonte: „Die Form, die Art und Weise und auch die Sprache war nicht okay in dieser Situation.“