Bundesliga : Torwart Gulacsi: Bayern schlagen und Tabellenführer werden

Leipzig Torwart Peter Gulacsi hält einen Sieg mit RB Leipzig am Samstag beim FC Bayern München für realistisch.

„Generell ist ein Punkt in München gut. Aber wir können die Bayern mit einem Sieg überholen. Das ist unser Ziel: Wir wollen nach dem Spiel Tabellenführer sein. Natürlich wird es schwierig, aber die Aussicht auf Platz eins gibt einen Extra-Push“, sagte der 30-Jährige in einem Interview der „Sport Bild“ (Mittwoch). In der Fußball-Bundesliga haben die Sachsen vor der Partie zwei Punkte Rückstand auf den Spitzenreiter aus München.