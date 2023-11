Bundesliga Torspektakel mit Happy End: BVB vertreibt den Frust

Beim Eintreffen der Mannschaft gab es am Sonntag Applaus der gut 900 Anwesenden. „Es ist nicht so, dass wir in Sack und Asche gehen müssen“, kommentierte Geschäftsführer Watzke die Medienschelte der vergangenen Tage. Er hofft auf einen ähnlich leidenschaftlichen Auftritt der Mannschaft am Dienstag (21.00 Uhr/Amazon Prime) im Champions-League-Spiel bei der AC Mailand: „Derzeit sind wir in dieser schweren Gruppe Tabellenerster, das kann man nicht hoch genug einschätzen.“