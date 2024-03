27. Spieltag Torloses Remis an Karsamstag: Eintracht patzt gegen Union

Die Eintracht erhöhte in der Folge den Druck - immer wieder trieb der aktive Ex-Weltmeister Mario Götze aus der Halbposition an. Eine der größten Chancen ließ Ekitiké (58.) inmitten einer Druckphase aus, als er erneut am starken Rönnow scheiterte. Dieser parierte kurz danach auch einen wuchtigen Abschluss von Omar Marmoush. Die Frankfurter ließen Großchancen teilweise im Minutentakt aus und belohnten sich bis zum Ende nicht für die engagierte zweite Halbzeit.