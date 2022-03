26. Spieltag : Tore-Show von RB Leipzig gegen überforderte Fürther

RB Leipzig feierte in Fürth einen klaren Sieg. Foto: Daniel Karmann/dpa

Fürth RB Leipzig dreht auf - und wie! Die Mannschaft von Trainer Domenico Tedesco feiert ein Tore-Festival bei der SpVgg Greuther Fürth. Leipzig stürmt damit auf einen Königsklassen-Platz.

Nach der unwiderstehlichen Show seines heiß gelaufenen Leipziger Tore-Expresses klatschte Trainer Domenico Tedesco cool seine Spieler ab. RB stürmte durch das furiose 6:1 (4:1) bei Schlusslicht SpVgg Greuther Fürth auf Platz vier und schoss die Franken im Grunde zurück in die zweite Liga.

Die Fürther müssen mit nur 14 Punkten nach 26 Spieltagen ihre Planungen für das Unterhaus intensivieren. So hoch hatten sie daheim in der Bundesliga nur in der Saison 2012/13 gegen Borussia Dortmund (1:6) verloren. Leipzig bleibt dagegen auch im 23. Bundesligaspiel gegen einen Aufsteiger ungeschlagen.