16. Spieltag : Tor-Spektakel bei Haller-Comeback - BVB schlägt Augsburg

Dortmund Das war Schwerstarbeit für den BVB. Dreimal kommt Augsburg zurück, am Ende jubeln die Dortmunder. Sebastien Haller gibt ein umjubeltes Bundesliga-Comeback.

Augsburg gut eingestellt

Anders als bei den beiden Niederlagen vor der Winterpause in Wolfsburg (0:2) und Mönchengladbach (2:4) übernahm der BVB von Beginn an die Regie. Doch bei allem Einsatz mangelte es zunächst an Ideen und Tempo, um die Augsburger Hintermannschaft ins Wanken zu bringen. Die von Maaßen gut eingestellten Gäste ließen in den ersten 20 Minuten nur eine Torchance durch Donyell Malen (18.) zu.