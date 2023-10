Bundesliga Topspiel BVB gegen FC Bayern am 4. November

Hintergrund ist, dass das Supercup-Duell zwischen dem FC Bayern und RB Leipzig (0:3) am 12. August stattfand - just an jenem Wochenende startete der DFB-Pokal-Wettbewerb. Die Münchner und Leipziger bestritten ihre Erstrunden-Partien deshalb erst Ende September, was wiederum die Auslosung im Pokal und die Liga-Planung nach hinten schob.