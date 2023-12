Bundesliga Toppmöller verärgert über Koch-Verletzung nach Abseits

„Das ist für jeden Trainer ärgerlich, wenn du eine klare Abseits-Position hast und ein Spieler 30 Meter nachverteidigen muss. Denn so gehst du ein Risiko ein, dass sich wer verletzt. Und genau das ist unglücklicherweise passiert“, sagte Toppmöller nach dem 0:3 beim Tabellenführer: „Das kann ich nicht nachvollziehen. Ich kann es verstehen, wenn es knapp ist. Aber wenn es zwei oder drei Meter sind, habe ich kein Verständnis dafür, dass keine Fahne gehoben wird.“ Nationalverteidiger Koch habe Probleme an der Ferse und Achillessehne. „Es wäre für uns sehr bitter, wenn er aufgrund so einer Szene im letzten Spiel nicht dabei sein kann“, sagte der Trainer.