Bundesliga Toppmöller über Kolo Muani: Verein immer größer als Spieler

Eine Prognose zum Ausgang des Streits zwischen der Eintracht und Kolo Muani wagte Toppmöller nicht. „Wir werden sehen, ob er noch einmal für uns spielt. Da müssen wir abwarten, was in den nächsten Tagen passiert“, sagte der 42-Jährige und fügte hinzu: „Mein Fokus gilt den Spielern, die jetzt da sind. Wir wollen unbedingt in diesen Wettbewerb rein.“