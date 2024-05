Bundesliga Toppmöller über Bayer ohne Alonso: „Ändert nicht viel“

Alonso muss beim Bundesliga-Gastspiel in Frankfurt eine Gelbsperre absitzen. „Manchmal muss man eben still sein und darf nichts sagen. So ist eben die Situation für Sonntag“, sagte der Fußball-Lehrer am Freitagmorgen nach dem 2:0 im Halbfinal-Hinspiel der Europa League bei der AS Rom. Alonso wird von seinen Assistenten Sebastian Parrilla und Alberto Encinas Pozo vertreten.