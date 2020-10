1. FC Union Berlin : Topfdeckel und Klatschen gegen die Stille: Fans nicht leise

Berlin Trotz des Verbots von Fangesängen und Sprechchören ist es beim Heimspiel des 1. FC Union Berlin gegen den SC Freiburg in der Fußball-Bundesliga keineswegs still geblieben.

„Lasst die Masken auf, haltet die Abstände. Klatscht euch die Hände wund. Die Jungs brauchen eure Unterstützung“, sagte Stadionsprecher Christian Arbeit in Richtung der zu etwa 20 Prozent gefüllten Tribünen. Nur in Berlin und Wolfsburg waren am Samstag in den Stadien der Bundesliga trotz Corona-Krise mehr als 1000 Besucher zugelassen.